К Латвии приближается зона осадков с ливнями и сильным ветром

Порывы юго-западного ветра на большей части территории страны достигнут скорости 16-21 метров в секунду, еще сильнее ветер ожидается на побережье.

Днем западный ветер начнет стихать, может выглянуть солнце. За широкой зоной осадков образуются лишь отдельные губчатый дождевые тучи, поэтому местами пройдут сильные ливни.

Температура воздуха ночью составит +8..+13 градусов, днем - +12..+15 градусов.