К Латвии приближается зона осадков с ливнями и сильным ветром

В ночь на субботу Латвию с запада начнет пересекать новая зона осадков, которая принесет по всей стране умеренный или сильный дождь, значительно усилится ветер, сообщает агентство LETA.
Порывы юго-западного ветра на большей части территории страны достигнут скорости 16-21 метров в секунду, еще сильнее ветер ожидается на побережье.
Днем западный ветер начнет стихать, может выглянуть солнце. За широкой зоной осадков образуются лишь отдельные губчатый дождевые тучи, поэтому местами пройдут сильные ливни.
Температура воздуха ночью составит +8..+13 градусов, днем - +12..+15 градусов.
В Риге ожидается дождливая погода. Днем выглянет солнце и возможен только кратковременные дождь. Утром в субботу ожидаются порывы юго-западного ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит +12..+14 градусов.