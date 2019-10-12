Прогноз погоды на субботу: дожди и сильный ветер

Во многих районах - в основном на севере страны - выглянет солнце. Температура воздуха составит + 11 .. + 15 градусов.

Юго-западный ветер сменится на западный, который в большей части страны будет слабее, чем утром, а к вечеру ветер утихнет по всей Латвии.

В течение дня в Риге порывистый юго-западный ветер сменится на более слабый западный, дождь поутихнет, а воздух прогреется до +14 градусов.