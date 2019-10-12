Сб, 12.10.2019
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В воскресенье ожидается более ясная и сухая погода

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье только местами в Латвии - главным образом в Видземе - ожидается дождь, прогнозируют синоптики. 

Ожидается умеренный западный и юго-западный ветер. Его порывы усилятся до 9-14 метров в секунду, а ночью на побережье - до 17 метров в секунду. 

Температура воздуха сохранится на том же уровне, упав ночью до +8 градусов, а днём достигнув +11..+15 градусов. 

В воскресенье в Риге ожидается частичная облачность без существенных осадков с умеренным западным и юго-западным ветром. Ночью воздух не превысит +10 градусов, а днём достигнет +14 градусов. 

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