Новейшие прогнозы: на следующей неделе ожидается самая высокая температура воздуха в этом месяце

Как и в прошлом году, во многих регионах Европы в середине октября стоит по-летнему теплая погода.

В эти выходные в Центральной Европе температура воздуха поднялась до +25 градусов, на юге Франции столбик термометра поднялся до отметки в +30 градусов, а в Испании этой осенью еще не было ни одного дня с максимальной температурой воздуха ниже +30 градусов, в начале этой недели воздух на юге Испании прогрелся до +36 градусов.

В ближайшие сутки активный циклон с Северного моря быстро пересечет южную часть Скандинавии, и вечером в понедельник центр циклона достигнет Санкт-Петербурга.

В результате этого в Латвию поступит теплый воздух, а ветер значительно усилится.

В понедельник ночью и до полудня во многих районах Латвии пройдет дождь, особенно сильные осадки ожидаются на севере страны. Температура воздуха утром и днем поднимется до +15 .. + 19 градусов. В течение дня порывы юго-западного ветра усилятся до 16-21 метра в секунду.

Во вторник погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха, скорее всего, не превысит + 9 .. + 14 градусов.

В среду ожидается новый циклон, который снова принесет более теплый воздух, максимальная температура воздуха составит от +14 до + 19 градусов.

Во второй половине недели ожидается повышение атмосферного давления. Воздух будет немного более влажным и теплым, чем характерно для октября.

В середине октября прошлого года температура воздуха в Европе поднялась до +20 градусов в Финляндии, +21 градуса в Латвии, +26 градусов в Англии, +28 градусов в Нидерландах и Германии, побив многие рекорды тепла.