На этой неделе будет меньше дождей?

Хотя большую часть недели будет облачно, дождей будет меньше, чем в предыдущие недели, прогнозируют синоптики.
Во вторник погоду в Латвии будет определять антициклон, в среду и четверг - циклон, а в выходные дни вновь ожидается повышение атмосферного давления. Сильные дожди, а также порывистый ветер, прогнозируются только в среду и четверг.
Минимальная температура воздуха ночью составит +4..+12 градусов, дневная температура - +8..+18 градусов. Самыми теплыми днями недели будут понедельник и среда.