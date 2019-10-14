Пн, 14.10.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

На этой неделе будет меньше дождей?

Дождь

ФОТО: Pixabay

Хотя большую часть недели будет облачно, дождей будет меньше, чем в предыдущие недели, прогнозируют синоптики.

Во вторник погоду в Латвии будет определять антициклон, в среду и четверг - циклон, а в выходные дни вновь ожидается повышение атмосферного давления. Сильные дожди, а также порывистый ветер, прогнозируются только в среду и четверг.

Минимальная температура воздуха ночью составит +4..+12 градусов, дневная температура - +8..+18 градусов. Самыми теплыми днями недели будут понедельник и среда.

Читать также

НАВЕРХ