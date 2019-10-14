В Риге затопило несколько улиц

Чтобы улучшить условия передвижения, в данный момент проходит откачка дождевой воды в Чиекуркалнсе, на Тейке, на улицах Вецмигравья и Пардаугавас.

Как сообщили в Рижской думе, лужи на дорогах и тротуарах преимущественно появились из-за упавших листьев, которые блокировали системы отвода воды. Ответственные службы сообщили, что в Пардаугаве, где затопленными оказались целые улицы, ливневки очистили от листьев и вода постепенно уходит.

Так, ливневки очищены на перекрестке Юрмалас гатве и улицы Слокас, перекрестке улицы Дзирциемва и Юрмалас гатве, на кругу Буллю, улице Лилияс, ул. Даугавгривас, перекрестке улиц Калницема и Слокас.

В самоуправлении отметили, что в результате сильного дождя в Риге затапливает улицы, на которых исторически не была построена канализационная система дождевой воды. Сейчас, по заказу департамента сообщения, новые системы отвода воды строятся на новых улицах и объектах движения, а также улицах, которые перестраиваются.

Чтобы снизить появление луж во время ливней на участках улиц, на которых исторически не построены системы отвода воды, специалисты департамента сообщения летом разработали план действия.

Жителей Риги призывают сообщать о затопленных улицах по бесплатному номеру 80 003 600, и на эти улицы будет направлена техника по отсосу воды.