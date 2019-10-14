Синоптики сделали прогноз на предстоящую зиму

Согласно данным программы Европейского союза "Copernicus", ни одна метеорологическая служба не прогнозирует холодную зиму. Средняя температура воздуха зимой в странах Балтии в основном прогнозируются на уровне, значительно превышающем норму, однако некоторые прогнозы допускают, что она будет близка к норме или многолетнему среднему показателю.

Ожидается, что погода на севере Европы большую часть зимы будет зависеть от циклонов, которые принесут теплый и влажный воздух с Атлантического океана, из-за чего возможно большое количество осадков.

В северо-восточной части Европы - Скандинавии, странах Балтии и на севере России - возможно самое существенное положительное отклонение температуры от нормы.

Метеорологи напоминают, что долгосрочные прогнозы часто не сбываются и даже во время теплых зим возможны периоды сильного мороза.