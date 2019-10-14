Пн, 14.10.2019
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Пасмурно и холодно: известно, какая погода ожидается в Латвии во вторник

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

В понедельник, 14 октября, во второй половине дня в Даугавпилсе воздух прогрелся почти до +20 градусов, а скорость порывов западного, юго-западного ветра по всей стране достигла 15-20 м/с, свидетельствуют данные метеостанций.

Во вторник, 15 октября, похолодает, а ветер утихнет.

Температура воздуха ночью опустится до +4..+10 градусов, днем поднимется до +8..+13, на юго-западе страны - до +15. Будет в основном облачно, местами пройдет небольшой дождь.

В Риге осадков не ожидается, днем ветер повернет с востока, юго-востока. Температура воздуха ночью опустится до +7 градусов, днем будет +11, +12 градусов.

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