Вт, 15.10.2019
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Во вторник будет пасмурно, но осадков станет меньше

ФОТО: Pixabay

Во вторник в Латвии ожидается облачная погода, более светлым день будет на севере Видземе и юго-западе Курземе, сообщает агентство LETA.

Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха повысится до +8..+13 градусов, на юго-западе Курземе возможны +15 градусов.

В Риге будет облачно, но без существенных осадков. Ожидается слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +11 градусов.

Погодные условия устанавливает антициклон, однако с запада начинает приближаться новый циклон, который в среду принесет более теплую и солнечную погоду.

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