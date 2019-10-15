Во вторник будет пасмурно, но осадков станет меньше

Во вторник в Латвии ожидается облачная погода, более светлым день будет на севере Видземе и юго-западе Курземе, сообщает агентство LETA.
Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.
Температура воздуха повысится до +8..+13 градусов, на юго-западе Курземе возможны +15 градусов.
В Риге будет облачно, но без существенных осадков. Ожидается слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +11 градусов.
Погодные условия устанавливает антициклон, однако с запада начинает приближаться новый циклон, который в среду принесет более теплую и солнечную погоду.