В среду ожидается более солнечная и теплая погода

В среду, 16 октября, в Латвии повысится температура воздуха, во многих районах будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, который со временем перейдет в южный.
Минимальная температура воздуха ночью составит +8..+12 градусов, местами на северо-востоке страны - +5 градусов.
Днем воздух погреется до +14..+19 градусов.
В Риге в среду выглянет солнце, а температура воздуха составит от +10 до +18 градусов.
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