Вт, 15.10.2019
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В среду ожидается более солнечная и теплая погода

ФОТО: TVNET

В среду, 16 октября, в Латвии повысится температура воздуха, во многих районах будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, который со временем перейдет в южный.

Минимальная температура воздуха ночью составит +8..+12 градусов, местами на северо-востоке страны - +5 градусов.

Днем воздух погреется до +14..+19 градусов.

В Риге в среду выглянет солнце, а температура воздуха составит от +10 до +18 градусов.

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