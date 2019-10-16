Температура воздуха в среду может достигнуть +20 градусов

Ожидается слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, максимальная температура воздуха во второй половине дня составит +14 градусов местами на севере от страны до +17 .. + 20 градусов в большинстве районов Латвии.

Такая же температура в этот день была год назад.

В Риге в среду будет дуть южный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +19 градусов.