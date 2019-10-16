Температура воздуха в среду может достигнуть +20 градусов

В среду, 16 октября, в Латвии ожидается сравнительно солнечная погода, вечером местами в Курземе пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Ожидается слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, максимальная температура воздуха во второй половине дня составит +14 градусов местами на севере от страны до +17 .. + 20 градусов в большинстве районов Латвии.
Такая же температура в этот день была год назад.
В Риге в среду будет дуть южный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +19 градусов.
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