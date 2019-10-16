Ср, 16.10.2019
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Температура воздуха в среду может достигнуть +20 градусов

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 16 октября, в Латвии ожидается сравнительно солнечная погода, вечером местами в Курземе пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Ожидается слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, максимальная температура воздуха во второй половине дня составит +14 градусов местами на севере от страны до +17 .. + 20 градусов в большинстве районов Латвии.

Такая же температура в этот день была год назад.

В Риге в среду будет дуть южный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +19 градусов.

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