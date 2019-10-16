Ср, 16.10.2019
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Побит национальный рекорд тепла 16 октября

Воробьи

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В среду днем на большей части территории Латвии температура воздуха повысилась до +18..+20 градусов, так тепло 16 октября было впервые в истории метеорологических наблюдений.

Окончательные данные о максимальной температуре воздуха будут известны вечером.

По всей стране светит солнце, дует слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

В прошлый раз наивысшая температура воздуха 16 октября была зафиксирована в прошлом году на Скултской наблюдательной станции в Звейниекциемсе - +19,6 градусов.

Самая поздняя известная дата, когда температура воздуха в Латвии поднималась выше +20 градусов - 18 октября. Так тепло было как в 2018, так и в 1949 году.

Первый рекорд тепла на этой неделе был побит в понедельник в Даугавпилсе, где воздух прогрелся до +19,9 градусов.

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