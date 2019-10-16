Побит национальный рекорд тепла 16 октября

В среду днем на большей части территории Латвии температура воздуха повысилась до +18..+20 градусов, так тепло 16 октября было впервые в истории метеорологических наблюдений.
Окончательные данные о максимальной температуре воздуха будут известны вечером.
По всей стране светит солнце, дует слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.
В прошлый раз наивысшая температура воздуха 16 октября была зафиксирована в прошлом году на Скултской наблюдательной станции в Звейниекциемсе - +19,6 градусов.
Самая поздняя известная дата, когда температура воздуха в Латвии поднималась выше +20 градусов - 18 октября. Так тепло было как в 2018, так и в 1949 году.
Первый рекорд тепла на этой неделе был побит в понедельник в Даугавпилсе, где воздух прогрелся до +19,9 градусов.