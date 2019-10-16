В среду на 14 метеостанциях побиты рекорды тепла

В среду на 14 метеорологических станциях зарегистрированы максимальные температурные рекорды для 16 октября, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
По всей стране, за исключением Колки, столбики термометров поднялись выше +16 градусов, на большей части территории - также выше +18 градусов. В Даугавпилсе, Лиепае, Павилосте и Руцаве температура воздуха составила +20 градусов.
Самая высокая температура зарегистрирована в Павилосте, где воздух прогрелся до +20,5 градуса, и это новый рекорд Латвии для 16 октября.
Предыдущий рекорд тепла для 16 октября был зарегистрирован в прошлом году в Звейниекциемсе - +19,6 градуса.
Первый рекорд тепла на этой неделе был побит в понедельник в Даугавпилсе, где температура воздуха поднялась до +19,9 градуса.
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