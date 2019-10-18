В субботу в Латвии ожидается солнце

Во многих районах Курземе, Земгале и Видземе пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер.

В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода и небольшой кратковременный дождь. Ночью будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха опустится до +11 градусов. Днем ожидается юго-западный ветер, а температура воздуха поднимется до +15..+16 градусов.