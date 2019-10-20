Вс, 20.10.2019
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В воскресенье потеплеет до +17 градусов

Осень в Иманте

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В воскресенье максимальная температура воздуха составит от +12 градусов а севере страны до +14..+17 градусов в других частях Латвии, сообщает агентство LETA.

Как и в последние дни самым теплым день, возможно, будет в Даугавпилсе.

До этого самое теплое 20 октября было в 2012 году, когда температура воздуха достигла +18,2 градусов.

Ожидается в основном облачная погода, местами возможен моросящий или кратковременный дождь. С утра местами сохраняется туман.

Дует слабый южный, юго-восточный ветер.

В Риге значительных осадков не ожидается, а температура воздуха составит +16..+17 градусов.

На погоду влияет область высокого давления и циклон, который движется из Швеции в Финляндию.

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