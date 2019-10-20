В воскресенье потеплеет до +17 градусов

Как и в последние дни самым теплым день, возможно, будет в Даугавпилсе.

До этого самое теплое 20 октября было в 2012 году, когда температура воздуха достигла +18,2 градусов.

Ожидается в основном облачная погода, местами возможен моросящий или кратковременный дождь. С утра местами сохраняется туман.

Дует слабый южный, юго-восточный ветер.

В Риге значительных осадков не ожидается, а температура воздуха составит +16..+17 градусов.