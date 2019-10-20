Вс, 20.10.2019
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Понедельник будет дождливым

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник в Латвии будет преимущественно пасмурная и дождливая погода, прогнозируют синоптики.

Ночью в юго-восточной части страны осадков не ожидается, в то время как днем существенных осадков не ожидается на севере Латвии.

Будет дуть слабый ветер, местами образуется дымка. Температура воздуха составит +10..+14 градусов, в темное время суток местами она упадет до +8 градусов.

В Риге дождь главным образом ожидается во второй половине ночи и в первой половине дня. Будет дуть слабый ветер переменного направления, температура воздуха составит около +12 градусов.

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