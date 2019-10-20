Понедельник будет дождливым

Ночью в юго-восточной части страны осадков не ожидается, в то время как днем существенных осадков не ожидается на севере Латвии.

Будет дуть слабый ветер, местами образуется дымка. Температура воздуха составит +10..+14 градусов, в темное время суток местами она упадет до +8 градусов.