Понедельник будет дождливым

В понедельник в Латвии будет преимущественно пасмурная и дождливая погода, прогнозируют синоптики.
Ночью в юго-восточной части страны осадков не ожидается, в то время как днем существенных осадков не ожидается на севере Латвии.
Будет дуть слабый ветер, местами образуется дымка. Температура воздуха составит +10..+14 градусов, в темное время суток местами она упадет до +8 градусов.
В Риге дождь главным образом ожидается во второй половине ночи и в первой половине дня. Будет дуть слабый ветер переменного направления, температура воздуха составит около +12 градусов.