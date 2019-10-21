На следующей неделе ожидается снег и мороз

Под влиянием антициклона всю неделю в юго-восточных и центральных регионах Европы ожидается сухая и необычайно теплая погода - температура воздуха в некоторых странах превысит +20 и даже +25 градусов. Латвия будет на границе между теплыми воздушными массами с юга и холодным воздухом с севера.

В ближайшие дни ожидается переменная облачность, слабый и умеренный южный и западный ветер, местами возможны небольшой дождь и туман. Температура воздуха во вторник на юге страны составит до +18 градусов, в остальные дни - +10..+15 градусов. По ночам столбики термометров местами могут опуститься до +5 градусов или чуть ниже.