Синоптики: после туманной ночи ожидаются рекорды тепла

Во вторник, 22 октября, в Латвию поступит более теплый воздух из южной и центральной части Европы, поэтому во второй половине дня могут быть побиты некоторые рекорды тепла для 22 октября, прогнозируют синоптики.
Как ночью, так и днем небо преимущественно будет покрыто облаками, местами ожидается кратковременный дождь, а также туман.
Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха опустится до +5 .. + 11 градусов, а в северо-восточных районах страны температура воздуха опустится до +3 градусов.
Днем ожидается умеренный юго-западный ветер, скорость порывов которого составит до 15 метров в секунду.
Воздух прогреется до +12 .. + 17 градусов, местами в Земгале и Латгале столбик термометра может подняться до +18 или даже +19 градусов.
В течение следующих 24 часов в Риге не ожидается существенных осадков, из-за облаков будет выглядывать солнце.
Минимальная температура воздуха ночью составит +9 градусов, а в пригороде - +6 .. + 8 градусов. Днём температура воздуха достигнет +16 градусов.