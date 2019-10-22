День будет пасмурным и теплым

Воздух прогреется до +12..+17 градусов, местами на юге, юго-востоке - до +19 градусов. Самая высокая температура воздуха ожидается в Даугавпилсе.

Рекорд максимальной температуры в Латвии для 22 октября зарегистрирован в 1949 году - +18,7 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Южный ветер сменится на западный, юго-западный, на побережье его порывы составят до 15 метров в секунду.

В Риге не ожидается существенных осадков, временами выглянет солнце, будет дуть умеренный юго-западный ветер, а воздух прогреется до +15..+16 градусов.