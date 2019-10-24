Чт, 24.10.2019
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В четверг будет солнечно

Осень. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В четверг во многих местах в Латвии - особенно на западе страны - будет светить солнце, прогнозируют синоптики. 

Осадков не ожидается. Будет дуть медленный юго-западный и юго-восточный ветер. 

Максимальная температура воздуха составит от +9 градусов местами на востоке страны, где день будет сравнительно пасмурным, до +16 градусов на южном побережье Курземе.

В Риге, скорее всего, уменьшится количество облаков, будет дуть медленный южный ветер, а воздух прогреется до +13 градусов.

Галерея: Осень в столице

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