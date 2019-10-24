В четверг будет солнечно

В четверг во многих местах в Латвии - особенно на западе страны - будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
Осадков не ожидается. Будет дуть медленный юго-западный и юго-восточный ветер.
Максимальная температура воздуха составит от +9 градусов местами на востоке страны, где день будет сравнительно пасмурным, до +16 градусов на южном побережье Курземе.
В Риге, скорее всего, уменьшится количество облаков, будет дуть медленный южный ветер, а воздух прогреется до +13 градусов.
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