В четверг будет солнечно

Осадков не ожидается. Будет дуть медленный юго-западный и юго-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от +9 градусов местами на востоке страны, где день будет сравнительно пасмурным, до +16 градусов на южном побережье Курземе.

В Риге, скорее всего, уменьшится количество облаков, будет дуть медленный южный ветер, а воздух прогреется до +13 градусов.