Синоптики сделали прогноз на ближайшие выходные

В субботу дожди в основном ожидаются на севере страны. В течение дня по всей Латвии усилится юго-западный ветер, порывы которого составят 12-17 метров в секунду, на западе побережья Курземе и на побережье Видземе - 18-23 метра в секунду. Температура воздуха составит от +8..+13 градусов ночью до +11..+15 градусов днем.

Ночь на воскресенье будет нехарактерно теплой для конца октября - столбики термометров не опустятся ниже +10..+13 градусов. И ночью, и днем сохранится порывистый западный, юго-западный ветер. Временами возможны дожди, в течение дня начнет поступать более прохладный воздух.