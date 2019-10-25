Пт, 25.10.2019
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Побит рекорд тепла для 25 октября

Осень. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В пятницу, 25 октября, во второй половине дня на большей части территории Латгале солнце прогрело воздух до +17 градусов, свидетельствуют данные метеорологических станций.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура, зарегистрированная в Латвии 25 октября, до этого составляла +16,9 градуса. Этот рекорд был установлен в 1945 году.

В западных и центральных регионах страны пасмурно, а температура составляет +10..+14 градусов.

Как сообщалось, во вторник температура воздуха в Даугавпилсе поднялась до +19,2 градуса. Таким образом был побит не только рекорд тепла для 22 октября, но и национальный рекорд тепла для третьей декады месяца.

Необычно теплая погода на этой неделе была зафиксирована во многих регионах Европы, например, в четверг на юге Польши воздух прогрелся до +27 градусов.

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