Побит рекорд тепла для 25 октября

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура, зарегистрированная в Латвии 25 октября, до этого составляла +16,9 градуса. Этот рекорд был установлен в 1945 году.

В западных и центральных регионах страны пасмурно, а температура составляет +10..+14 градусов.

Как сообщалось, во вторник температура воздуха в Даугавпилсе поднялась до +19,2 градуса. Таким образом был побит не только рекорд тепла для 22 октября, но и национальный рекорд тепла для третьей декады месяца.