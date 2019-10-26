Сб, 26.10.2019
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День будет ветреным, на севере Латвии пройдут дожди

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В субботу, 26 октября, по всей Латвии ожидается дождливая и облачная погода. Много осадков будет в Курземе, Видземе и на севере Латвии, прогнозируют синоптики. 

Дожди продолжатся и в воскресенье. Скорость юго-западного ветра в порывах достигнет 13-18 метров в секунду, на побережье 19-24 м/с. В ночь на воскресенье ветер утихнет, но затем снова наберет силу.

Максимальная температура составит +11..+15 градусов. 

В Риге в субботу временами пройдет небольшой дождь, скорость ветра составит до 15 м/с, воздух прогреется до +14 градусов. 

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