Сб, 26.10.2019
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В воскресенье по северу Латвии пройдет новый циклон. Он принесет усиление ветра

ФОТО: Unsplash

В воскресенье, 27 октября, по северу Латвии пройдет новый циклон, еще сильнее субботнего, и принесет с собой новое усиление ветра, прогнозируют синоптики. 

В ночь на воскресенье юго-западный ветер немного утихнет. Местами пройдут дожди. 

Днем начиная с запада юго-западный ветер перейдет в западный и значительно усилится - в порывах до 2-25 м/с.

Во второй полови не дня в Курземе ветер будет ломать деревья.

Днем по всей стране ожидаются дожди, температура воздуха составит +9..+14 градусов, вечером похолодает. 

В Риге в воскресенье будет ветрено и дождливо, днем скорость западного ветра достигнет 20 м/с. Температура воздуха днем составит +12..+14 градусов, вечером опустится ниже +10. 

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