В воскресенье по северу Латвии пройдет новый циклон. Он принесет усиление ветра

В ночь на воскресенье юго-западный ветер немного утихнет. Местами пройдут дожди.

Днем начиная с запада юго-западный ветер перейдет в западный и значительно усилится - в порывах до 2-25 м/с.

Во второй полови не дня в Курземе ветер будет ломать деревья.

Днем по всей стране ожидаются дожди, температура воздуха составит +9..+14 градусов, вечером похолодает.