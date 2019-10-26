В воскресенье по северу Латвии пройдет новый циклон. Он принесет усиление ветра

В воскресенье, 27 октября, по северу Латвии пройдет новый циклон, еще сильнее субботнего, и принесет с собой новое усиление ветра, прогнозируют синоптики.
В ночь на воскресенье юго-западный ветер немного утихнет. Местами пройдут дожди.
Днем начиная с запада юго-западный ветер перейдет в западный и значительно усилится - в порывах до 2-25 м/с.
Во второй полови не дня в Курземе ветер будет ломать деревья.
Днем по всей стране ожидаются дожди, температура воздуха составит +9..+14 градусов, вечером похолодает.
В Риге в воскресенье будет ветрено и дождливо, днем скорость западного ветра достигнет 20 м/с. Температура воздуха днем составит +12..+14 градусов, вечером опустится ниже +10.