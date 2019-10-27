Синоптики предупреждают: в воскресенье ветер существенно усилится

В воскресенье по всей Латвии начиная с запада усилится юго-западный ветер, переходящий в западный.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии на Курземском и Видземском побережьях объявил оранжевое предупреждение об усилении ветра до 25 м/с и высоте волн в Рижском заливе до 3 м. На остальной территории страны действует желтое предупреждение об усилении ветра до 20 м/с.
Самый сильный ветер прогнозируется во второй половине дня и вечером в Видземе, но по всей стране ветер может ломать деревья, которые будут блокировать дороги и обрывать электролинии.
Ветер утихнет в ночь на понедельник.
В воскресенье временами ожидаются дожди, во второй половине дня может выглянуть солнце. Максимальная температура составит +11..+14 градусов, вечером похолодает до +5..+10.