Синоптики предупреждают: в воскресенье ветер существенно усилится

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии на Курземском и Видземском побережьях объявил оранжевое предупреждение об усилении ветра до 25 м/с и высоте волн в Рижском заливе до 3 м. На остальной территории страны действует желтое предупреждение об усилении ветра до 20 м/с.

Самый сильный ветер прогнозируется во второй половине дня и вечером в Видземе, но по всей стране ветер может ломать деревья, которые будут блокировать дороги и обрывать электролинии.

Ветер утихнет в ночь на понедельник.