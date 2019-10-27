Вс, 27.10.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • На Курземе обрушился сильный ветер, вскоре он настигнет Видземе

На Курземе обрушился сильный ветер, вскоре он настигнет Видземе

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В середине дня на западном побережье Курземе скорость юго-западного ветра, переходящего в западный, увеличилась до 23-27 м/с, свидетельствуют данные с метеостанций.

Самые сильные порывы ветра зарегистрированы в Лиепайском порту, на метеостанции ООО Ekers Stividors LP.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SolvitaPleinica (@pleinicasolvita) on

Зона сильного ветра движется с запада Латвии в центральную и восточную часть страны. Наибольшие разрушения ветер может причинить в Видземе. Сегодня метеорологии объявили оранжевое предупреждение.

В Риге во второй половине дня скорость ветра достигнет 20-22 м/с.

Читать также

НАВЕРХ