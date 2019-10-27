На Курземе обрушился сильный ветер, вскоре он настигнет Видземе

В середине дня на западном побережье Курземе скорость юго-западного ветра, переходящего в западный, увеличилась до 23-27 м/с, свидетельствуют данные с метеостанций.
Самые сильные порывы ветра зарегистрированы в Лиепайском порту, на метеостанции ООО Ekers Stividors LP.
Зона сильного ветра движется с запада Латвии в центральную и восточную часть страны. Наибольшие разрушения ветер может причинить в Видземе. Сегодня метеорологии объявили оранжевое предупреждение.
В Риге во второй половине дня скорость ветра достигнет 20-22 м/с.