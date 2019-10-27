Поврежденные машины, сорванные крыши, поваленные деревья: последствия воскресной бури

Вечером, 27 октября, на востоке Латвии начал стихать ветер, свидетельствует метеорологическая информация.
От бури больше всего пострадало Видземе.
Как сообщалось, сегодня, 27 октября, до 14.20 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила более 20 вызовов из-за разрушений, связанных с сильным ветром, рассказала агентству LETA представитель VUGD Инта Палкавниеце.
До 17.00 VUGD получила более 100 вызовов.
Помощь спасателей требовалась в уборке сломанных деревьев и сучьев с дорог.
До 19.30 VUGD получила более 150 вызовов.
Вызовы поступили в основном в Курземе, в Риге и её окрестностях.
Представитель VUGD Инта Палкавниеце рассказала, что сегодня, 27 октября, спасатели отправлялись на помощь, чтобы освободить от деревьев транспортные средства и здания.
Она рассказала, что к вечеру помощь была необходима в основном для того, чтобы освободить дороги от поваленных деревьев и веток. Однако было получено несколько вызовов, где жители рассказывали о деревьях, которые упали на машины, крыши зданий, электрические столбы.
По предварительной информации, воскресная буря в Латвии нанесла самый большой ущерб с 12 августа 2017 года, когда разразилась сильная гроза. Тогда сотрудники VUGD получили более 220 вызовов.