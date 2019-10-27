Поврежденные машины, сорванные крыши, поваленные деревья: последствия воскресной бури

От бури больше всего пострадало Видземе.

Как сообщалось, сегодня, 27 октября, до 14.20 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила более 20 вызовов из-за разрушений, связанных с сильным ветром, рассказала агентству LETA представитель VUGD Инта Палкавниеце.

До 17.00 VUGD получила более 100 вызовов.

Помощь спасателей требовалась в уборке сломанных деревьев и сучьев с дорог.

До 19.30 VUGD получила более 150 вызовов.

Вызовы поступили в основном в Курземе, в Риге и её окрестностях.

Представитель VUGD Инта Палкавниеце рассказала, что сегодня, 27 октября, спасатели отправлялись на помощь, чтобы освободить от деревьев транспортные средства и здания.

Она рассказала, что к вечеру помощь была необходима в основном для того, чтобы освободить дороги от поваленных деревьев и веток. Однако было получено несколько вызовов, где жители рассказывали о деревьях, которые упали на машины, крыши зданий, электрические столбы.