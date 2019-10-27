Вс, 27.10.2019
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В Латвии начал стихать ветер

Иллюстративное фото

ФОТО: Una Kupruka/LETA

Вечером, 27 октября, на востоке Латвии начал стихать ветер, свидетельствует метеорологическая информация.

От бури больше всего пострадало Видземе. 

Как сообщалось, сегодня, 27 октября, до 14.20 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила более 20 вызовов из-за разрушений, связанных с сильным ветром, рассказала агентству LETA представитель VUGD Инта Палкавниеце.

До 17.00 VUGD  получила более 100 вызовов. 

Помощь спасателей требовалась в уборке сломанных деревьев и сучьев с дорог. 

Вызовы поступили в основном в Курземе, в Риге и её окрестностях.

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