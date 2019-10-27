В Латвии начал стихать ветер

Вечером, 27 октября, на востоке Латвии начал стихать ветер, свидетельствует метеорологическая информация.
От бури больше всего пострадало Видземе.
Как сообщалось, сегодня, 27 октября, до 14.20 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила более 20 вызовов из-за разрушений, связанных с сильным ветром, рассказала агентству LETA представитель VUGD Инта Палкавниеце.
До 17.00 VUGD получила более 100 вызовов.
Помощь спасателей требовалась в уборке сломанных деревьев и сучьев с дорог.
Вызовы поступили в основном в Курземе, в Риге и её окрестностях.