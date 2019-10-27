В Латвии начал стихать ветер

От бури больше всего пострадало Видземе.

Как сообщалось, сегодня, 27 октября, до 14.20 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила более 20 вызовов из-за разрушений, связанных с сильным ветром, рассказала агентству LETA представитель VUGD Инта Палкавниеце.

До 17.00 VUGD получила более 100 вызовов.

Помощь спасателей требовалась в уборке сломанных деревьев и сучьев с дорог.