Пн, 28.10.2019
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Во вторник пройдет первый снег. Местами дороги могут обледенеть

Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Во вторник, 29 октября, в Латвии будет переменная облачность, во многих регионах страны ожидаются осадки, главным образом кратковременный дождь и снег, прогнозируют синоптики.

Местами дороги могут обледенеть.

Будет дуть слабый или умеренный западный и северный ветер. Температура воздуха с утра понизится до -2..+4 градусов, днем составит +2..+7 градусов.

В Риге небо временами будет проясняться, также временами возможны различные осадки.

Ожидается переменчивый ветер. Температура воздуха ночью опустится до +1..+3 градусов, днем составит до +5 градусов.

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