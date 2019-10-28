Во вторник пройдет первый снег. Местами дороги могут обледенеть

Во вторник, 29 октября, в Латвии будет переменная облачность, во многих регионах страны ожидаются осадки, главным образом кратковременный дождь и снег, прогнозируют синоптики.
Местами дороги могут обледенеть.
Будет дуть слабый или умеренный западный и северный ветер. Температура воздуха с утра понизится до -2..+4 градусов, днем составит +2..+7 градусов.
В Риге небо временами будет проясняться, также временами возможны различные осадки.
Ожидается переменчивый ветер. Температура воздуха ночью опустится до +1..+3 градусов, днем составит до +5 градусов.