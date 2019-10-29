Будьте осторожны за рулем! Вечером и ночью обледенеют дороги

Во вторник вечером и в ночь на среду, 30 октября, во многих районах западной и центральной части Латвии пройдет кратковременный снег, местами он будет интенсивным, прогнозируют синоптики.
Дороги местами обледенеют и покроются снегом, температура воздуха с утра в среду опустится до 0..-6 градусов, а днем поднимется до +1..+6 градусов.
Среда обещает быть преимущественно солнечной, в западных и центральных районах страны ожидается облачность, местами пройдут кратковременный дождь и снег. Будет дуть слабый ветер.
В Риге в ближайшие сутки временами ожидается снег, а ночью - кратковременный сильный снегопад. Улицы и тротуары станут скользкими.
Будет дуть слабый ветер, а небо временами будет проясняться. Температура воздуха с утра составит до -1 градуса, в пригородах - местами до -6 градусов, днем - до +4 градусов.