С утра на дорогах возможно обледенение

По мере прояснения неба температура воздуха опустилась ниже 0 градусов, а на тротуарах, улицах и шоссе образовался лед.

В минувшие сутки в Риге зафиксирован один из сильнейших этой осенью снегопадов. В некоторых районах столицы до сих пор не растаял снег.