С утра на дорогах возможно обледенение

В среду утром в наибольшая вероятность обледенения дороги - в Риге и её окрестностях, а также в Курземе, свидетельствует метеорологическая информация.
По мере прояснения неба температура воздуха опустилась ниже 0 градусов, а на тротуарах, улицах и шоссе образовался лед.
В минувшие сутки в Риге зафиксирован один из сильнейших этой осенью снегопадов. В некоторых районах столицы до сих пор не растаял снег.
Во многих местах Видземе и Латгале температура воздуха опустилась до -5.. -6 градусов, а в Риге и её окрестностях до -1 до -4 градусов. Это утро стало самым холодным, начиная с апреля.