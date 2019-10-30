Синоптики сделали прогноз на начало ноября

В начале ноября в Латвии под влиянием циклонов ожидается более теплая погода с осадками в виде дождя, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков.
В последний день октября местами пройдут дожди и снег, в пятницу и субботу осадков будет мало, а затем под влиянием циклонов усилятся ветер и осадки.
По прогнозам Global Forecast System, 3 и 4 ноября температура воздуха повысится до +12 градусов. Прогнозируется, что с 6 ноября погоду будет определять антициклон, поэтому осадков станет меньше, а температура понизится.