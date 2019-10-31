В пятницу осадков будет мало

В пятницу в Латвии ожидается переменная облачность, кратковременные дожди возможны в основном в Видземе и Латгале, прогнозируют синоптики.
Ночью и утром местами образуется туман, дороги могут обледенеть. Минимальная температура воздуха составит -2..+2 градуса, на побережье до +7.
Максимальная температура днем ожидается от +4 градусов на востоке Латвии до +9..+10 на Курземском побережье. Ветер умеренный с запада, юго-запада.
В Риге в пятницу будет солнечно, осадки маловероятны. Температура утром будет близка к нулю, днем потеплеет до +7,+8 градусов.