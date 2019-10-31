Чт, 31.10.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

В пятницу осадков будет мало

Скамейка после дождя. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В пятницу в Латвии ожидается переменная облачность, кратковременные дожди возможны в основном в Видземе и Латгале, прогнозируют синоптики. 

Ночью и утром местами образуется туман, дороги могут обледенеть. Минимальная температура воздуха составит -2..+2 градуса, на побережье до +7. 

Максимальная температура днем ожидается от +4 градусов на востоке Латвии до +9..+10 на Курземском побережье. Ветер умеренный с запада, юго-запада. 

В Риге в пятницу будет солнечно, осадки маловероятны. Температура утром будет близка к нулю, днем потеплеет до +7,+8 градусов. 

Читать также

НАВЕРХ