В пятницу осадков будет мало

Ночью и утром местами образуется туман, дороги могут обледенеть. Минимальная температура воздуха составит -2..+2 градуса, на побережье до +7.

Максимальная температура днем ожидается от +4 градусов на востоке Латвии до +9..+10 на Курземском побережье. Ветер умеренный с запада, юго-запада.