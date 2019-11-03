В ближайшие дни Латвию ожидают затяжные дожди и прохладная погода

В страну из Центральной Европы придёт циклон, который будет малоподвижен. В Курземе и Видземе ожидаются сильные дожди, которые могут перейти в мокрый снег.

На севере Курземе уже в воскресенье за сутки возможны 20 мм осадков.

Согласно прогнозам Global Forecast System, сильнее всего дожди будут идти в понедельник и вторник, местами в Латгалии, Селии и Видземе количество осадков за два дня превысит 60 мм, что отвечает месячной норме. Однако большая часть прогнозов сообщает, что самые сильные осадки будут чуть дальше на севере и затронут северные края страны, а также южную часть Эстонии.

Из-за дождей в реках начнет подниматься уровень воды, местами может затопить поймы рек. Ожидается, что наихудшая ситуация будет на севере Курземе и в Видземе, где ожидается одно из наибольших количеств осадков.

Так как над Латвией будет находиться центр циклона, на севере страны возможен порывистый северо-восточный ветер и будет прохладно, в Латгале и Селии - юго-западный ветер и +12 градусов. С уходом циклона температура воздуха, вероятнее всего, понизится во всей Латвии.