Во вторник продолжится сильный дождь

Во второй половине дня местами на севере страны - преимущественно в окрестностях Айнажи и Руены - дождь сменится мокрым снегом. В свою очередь в Даугавпилсе может выглянуть солнце.

Во многих районах Латвии сохранится дымка. Будет преобладать слабый ветер, на севере - умеренный северо-восточный, в Латгале - умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на севере Видземе понизится до +1..+2 градусов, на юго-востоке страны сохранится в пределах до +12 градусов.

В Риге во вторник ожидается дождливая, пасмурная погода, возможен сильный дождь. Будет дуть слабый северо-восточный ветер, а температура воздуха составит до +6 градусов.