Во вторник продолжатся дожди, на севере страны пойдет снег

Больше всего осадков выпадет в Видземе, на севере Латгале и Курземе. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что на севере страны в течение дня количество выпавших осадков увеличится еще на 15-20 миллиметров.

На юге страны облачность уменьшится, местами в окрестностях Даугавпилса может выглянуть солнце.

Будет дуть слабый и умеренный северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +1..+5 градусов, на юге до +11 градусов.

В Риге во вторник ожидаются дожди, которые начнут стихать во второй половине дня. Температура воздуха составит около +4 градусов.