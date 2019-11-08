Пт, 8.11.2019
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Синоптики пообещали теплое и влажное продолжение ноября

ФОТО: EPA/Scanpix

На следующей неделе и в день государственного праздника 18 ноября в Латвии будет преобладать пасмурная и сырая погода, временами с дождем и туманом, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и зарубежных метеослужб. 

Небо будет проясняться редко, и только в отдельные дни станет прохладнее и суше. Средняя температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы, которая составляет до середины ноября около +2 градусов. 

В субботу, воскресенье и понедельник во многих районах ожидаются дожди, в основном кратковременные. Ветер будет дуть с юга и запада. Самой теплой ожидается ночь на воскресенье, когда температура составит  +6..+11 градусов. 

На 18 ноября Global Forecast System прогнозирует кратковременный дождь и тепло до +6..+10 градусов. 

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