Синоптики пообещали теплое и влажное продолжение ноября

На следующей неделе и в день государственного праздника 18 ноября в Латвии будет преобладать пасмурная и сырая погода, временами с дождем и туманом, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и зарубежных метеослужб.
Небо будет проясняться редко, и только в отдельные дни станет прохладнее и суше. Средняя температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы, которая составляет до середины ноября около +2 градусов.
В субботу, воскресенье и понедельник во многих районах ожидаются дожди, в основном кратковременные. Ветер будет дуть с юга и запада. Самой теплой ожидается ночь на воскресенье, когда температура составит +6..+11 градусов.
На 18 ноября Global Forecast System прогнозирует кратковременный дождь и тепло до +6..+10 градусов.