Синоптики пообещали теплое и влажное продолжение ноября

Небо будет проясняться редко, и только в отдельные дни станет прохладнее и суше. Средняя температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы, которая составляет до середины ноября около +2 градусов.

В субботу, воскресенье и понедельник во многих районах ожидаются дожди, в основном кратковременные. Ветер будет дуть с юга и запада. Самой теплой ожидается ночь на воскресенье, когда температура составит +6..+11 градусов.