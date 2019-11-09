Впервые в этом сезоне температура воздуха в Скандинавии опустилась ниже -30

В субботу вечером, 9 ноября, в горах на севере Швеции мороз усилился до - 31 градуса, такая низкая температура в Европе в этом сезоне зарегистрирована впервые, свидетельствуют данные с метеорологических станций.
Прежняя самая низкая температура составила -29,4 градуса утром 9 ноября также на севере Швеции - на границе с Финляндией, пишет LETA.
Уже с конца октября температура воздуха почти каждую ночь местами на севере Швеции, Норвегии или Финляндии опускается до -25 градусов.
За последние две недели средняя температура воздуха в этом регионе была на 10 градусов ниже нормы.
Толщина снежного покрова местами на севере Скандинавии, Финляндии и России превышает 30 см.
В норвежском городе Тромсё 6 ноября наблюдался снег толщиной 70 см.
В свою очередь на крайнем юге Европы сохраняется +26, а на Кипре температура воздуха достигла +29.
На следующей неделе мороз в Скандинавии уменьшится, а на Балканах, в Украине, Беларуси и южной части России ожидаются новые рекорды тепла, прогнозирует Global Forecast System.