В воскресенье выглянет солнце, но ожидаются кратковременные дожди

В воскресенье, 10 ноября, во многих местах Латвии будет светить солнце, ожидается дождь - преимущественно небольшой и кратковременный, прогнозируют синоптики.
Местами в Курземе и Латгале будут умеренные дожди.
Будет дуть от медленного до умеренного южный и западный ветер. Температура воздуха составит +7..+11 градусов, в в первой половине дня в Латгале +12 градусов.
В Риге будет светить солнце, осадки маловероятны. Будет дуть медленный южный и юго-западный ветер, температура воздуха составит +9..+10 градусов.