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В воскресенье выглянет солнце, но ожидаются кратковременные дожди

Солнце сквозь облака. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В воскресенье, 10 ноября, во многих местах Латвии будет светить солнце, ожидается дождь - преимущественно небольшой и кратковременный, прогнозируют синоптики.

Местами в Курземе и Латгале будут умеренные дожди.

Будет дуть от медленного до умеренного южный и западный ветер. Температура воздуха составит +7..+11 градусов, в в первой половине дня в Латгале +12 градусов.

В Риге будет светить солнце, осадки маловероятны. Будет дуть медленный южный и юго-западный ветер, температура воздуха составит +9..+10 градусов.

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