Новые рекорды тепла? Синоптики сделали прогноз на конец ноября

Будет часто идти дождь, наибольшее количество осадков ожидается в среду и четверг, 13 и 14 ноября. Температура воздуха преимущественно будет выше нуля, в самые теплые дни достигая +8..+13 градусов.

Существенные изменения погодных условий могут начаться около 20 ноября или чуть позже, когда холод из Арктики и Сибири предположительно достигнет стран Балтии. Возможна также гололедица.