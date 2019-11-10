Вс, 10.11.2019
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Новые рекорды тепла? Синоптики сделали прогноз на конец ноября

Мороз и солнце. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В ближайшие десять дней в Латвии сохранится сравнительно высокая температура воздуха, ожидаются также новые рекорды тепла, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Будет часто идти дождь, наибольшее количество осадков ожидается в среду и четверг, 13 и 14 ноября. Температура воздуха преимущественно будет выше нуля, в самые теплые дни достигая +8..+13 градусов.

Небо будет проясняться редко. Ожидается слабый ветер, который позволит образовываться туману.

Существенные изменения погодных условий могут начаться около 20 ноября или чуть позже, когда холод из Арктики и Сибири предположительно достигнет стран Балтии. Возможна также гололедица.

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