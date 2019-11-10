На востоке Латвии побиты рекорды тепла, а в Скандинавии мороз усилился до -34 градусов

Ночью и с утра на семи метеорологических станциях в восточной части Латвии был побит рекорд тепла для Дня Мартиньша, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Выше всего - до +12,6 градуса - столбик термометра поднялся в Даугавпилсе. В Резекне температура составила +11,8 градуса. Рекорд тепла для 10 ноября был побит также в Алуксне, Гулбене, Екабпилсе, Мадоне и Зосены, где температура составила около +10..+11 градусов.
В то же время температура воздуха в Финляндии упала до -30,6 градуса, в Норвегии - до -31,1 градуса, а в горах на севере Швеции - до -34,5 градуса.
По данным метеорологических станций, амплитуда температур воздуха в Финляндии утром воскресенья достигла почти 40 градусов, поскольку на южном побережье страны температура составила неполных +9 градусов.
Местами на севере Скандинавии, Финляндии и России толщина снежного покрова превышает 30 сантиметров.
Между тем, на крайнем юго-востоке Европы сохраняется температура до +26 градусов, в субботу температура воздуха на Кипре достигла +29 градусов.