В ближайшие сутки ожидается дождь, местами сильный

Во многих других регионах Латвии в День Лачплесиса пройдут кратковременные дожди и периодически будет выглядывать солнце.

В Риге в понедельник возможен кратковременный дождь, временами небо будет проясняться. Слабый ветер будет дуть с запада, а температура воздуха как ночью, так и днем составит +5..+7 градусов.