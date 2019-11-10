В ближайшие сутки ожидается дождь, местами сильный

В ближайшую ночь, а также в первой половине дня в понедельник в Латгале пройдут затяжные дожди, количество осадков на юге региона достигнет 15 мм, прогнозируют синоптики.
Во многих других регионах Латвии в День Лачплесиса пройдут кратковременные дожди и периодически будет выглядывать солнце.
Будет дуть преимущественно слабый ветер. Температура воздуха ночью составит +2..+7 градусов, а днем - +5..+8 градусов.
В Риге в понедельник возможен кратковременный дождь, временами небо будет проясняться. Слабый ветер будет дуть с запада, а температура воздуха как ночью, так и днем составит +5..+7 градусов.