На этой неделе средняя температура воздуха будет на целых шесть градусов выше нормы

До сих пор ноябрь был примерно на четыре градуса теплее нормы, а на севере страны температура была близка к норме.

Дождей будет меньше, чем на прошлой неделе.

Самыми дождливыми днями, вероятно, будут среда и четверг.

Самая низкая температура ожидается в ночь на вторник, когда похолодает до -1..+4 градусов. В течение недели температура будет составлять от +3 до +12 градусов.

13 ноября могут быть побиты рекорды тепла.