Пн, 11.11.2019
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На этой неделе средняя температура воздуха будет на целых шесть градусов выше нормы

Осень в Иманте

ФОТО: Zane Bitere/LETA

На этой неделе средняя температура воздуха в Латвии будет на целых шесть градусов выше климатической нормы, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

До сих пор ноябрь был примерно на четыре градуса теплее нормы, а на севере страны температура была близка к норме. 

Дождей будет меньше, чем на прошлой неделе.

Самыми дождливыми днями, вероятно, будут среда и четверг.

Самая низкая температура ожидается в ночь на вторник, когда похолодает до -1..+4  градусов. В течение недели температура будет составлять от +3 до +12 градусов.  

13 ноября могут быть побиты рекорды тепла. 

Уже сообщалось, что морозы придут в Латвию после 20 ноября или позже. 

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