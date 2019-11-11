На этой неделе средняя температура воздуха будет на целых шесть градусов выше нормы

На этой неделе средняя температура воздуха в Латвии будет на целых шесть градусов выше климатической нормы, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
До сих пор ноябрь был примерно на четыре градуса теплее нормы, а на севере страны температура была близка к норме.
Дождей будет меньше, чем на прошлой неделе.
Самыми дождливыми днями, вероятно, будут среда и четверг.
Самая низкая температура ожидается в ночь на вторник, когда похолодает до -1..+4 градусов. В течение недели температура будет составлять от +3 до +12 градусов.
13 ноября могут быть побиты рекорды тепла.
Уже сообщалось, что морозы придут в Латвию после 20 ноября или позже.