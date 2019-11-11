Во вторник усилится ветер; возможны небольшие дожди

Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до -1..+3 градусов. На дорогах может образоваться обледенение.

Как ночью, так и днем погода будет преимущественно облачной, местами пройдет небольшой дождь.

В течение дня скорость порывов юго-восточного ветра составит 9-14 метров в секунду, температура воздуха - +4..+7 градусов.