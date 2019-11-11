Пн, 11.11.2019
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Во вторник усилится ветер; возможны небольшие дожди

Дождь. Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В ночь на вторник в Латвии местами образуется туман, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до -1..+3 градусов. На дорогах может образоваться обледенение.

Как ночью, так и днем погода будет преимущественно облачной, местами пройдет небольшой дождь.

В течение дня скорость порывов юго-восточного ветра составит 9-14 метров в секунду, температура воздуха - +4..+7 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, ночью возможен туман. Во вторник во второй половине дня скорость порывов юго-восточного ветра составит до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +1..+3 градусов, днем составит +6 градусов.

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