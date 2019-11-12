Воздух из Африки и дожди: синоптики рассказали о погоде на среду

В среду, 13 ноября, погоду в Латвии будет определять теплый воздух из Африки и с Ближнего Востока, прогнозируют синоптики.
Небо будет затянуто облаками. Ночью и с утра на большей части территории страны пройдет дождь, позже осадки ожидаются на западе и местами в центральной части страны. Количество осадков в Курземе до четверга может составить 20 мм, самый сильный дождь ожидается в среду во второй половине дня.
Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, скорость порывов которого в Латгале будет достигать 12 метров в секунду.
Температура воздуха составит +4..+8 градусов ночью и +8..+12 градусов во второй половине дня. Температура +12 градусов может стать новым рекордом тепла для 13 ноября.
В Риге погода будет пасмурной, временами ожидается небольшой дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха ночью не понизится, а днем составит +11 градусов.