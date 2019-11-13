Ср, 13.11.2019
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В среду ожидаются дождь и рекорды тепла

Дождь

ФОТО: Pixabay

В среду в Латвии будет в основном пасмурно, во многих местах пройдут дожди, но в Латгале и Селии не ожидается существенных осадков, прогнозируют синоптики. 

Сильнее всего дожди будут после обеда и вечером в Курземе и западной части Земгале. 

Будет дуть медленный западный и юго-западный ветер, в Латгале порывы ветра будут достигать до 12 метров в секунду. 

Воздух прогреется до +8..+12 градусов, побив рекорды для 13 ноября.

В Риге временами будет идти дождь, будет дуть медленный южный и юго-восточный ветер, температура воздуха подымется до +11 градусов. 

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