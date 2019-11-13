Ср, 13.11.2019
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Синоптики сделали прогноз на праздничные выходные

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В предстоящие праздничные выходные дни погоду в Латвии в основном будет определять антициклон, поэтому осадков будет мало, прогнозируют синоптики.

16-18 ноября ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами возможен моросящий кратковременный дождь, будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха днем составит до +10 градусов.

В Риге 18 ноября не ожидается существенных осадков, будет дуть умеренный юго-восточной ветер, температура воздуха составит +5..+8 градусов.

Во второй половине месяца синоптики прогнозируют более сухую и холодную погоду, чем в первой половине ноября.

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