Синоптики сделали прогноз на праздничные выходные

В предстоящие праздничные выходные дни погоду в Латвии в основном будет определять антициклон, поэтому осадков будет мало, прогнозируют синоптики.
16-18 ноября ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами возможен моросящий кратковременный дождь, будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха днем составит до +10 градусов.
В Риге 18 ноября не ожидается существенных осадков, будет дуть умеренный юго-восточной ветер, температура воздуха составит +5..+8 градусов.
Во второй половине месяца синоптики прогнозируют более сухую и холодную погоду, чем в первой половине ноября.