Ср, 13.11.2019
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В Латвии побит рекорд тепла 13 ноября

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду во второй половине дня столбики термометров в Даугавпилсе поднялись до +12,1 градуса. Это новый температурный рекорд для этого дня не только в Даугавпилсе, но и по всей стране, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Прежний рекорд для 13 ноября составлял +12 градусов и был зарегистрирован в 1939 году.

Рекорды тепла сегодня побиты во многих регионах страны. На всей территории Латвии температура составляет более +8 градусов. В Курземе идет дождь, а в Латгале сквозь облака выглядывает солнце.

Рекордно теплым ожидается и 14 ноября.

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