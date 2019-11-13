В Латвии побит рекорд тепла 13 ноября

В среду во второй половине дня столбики термометров в Даугавпилсе поднялись до +12,1 градуса. Это новый температурный рекорд для этого дня не только в Даугавпилсе, но и по всей стране, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.