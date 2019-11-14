Чт, 14.11.2019
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Дождь и порывистый ветер: прогноз погоды на четверг

Осенний дождь. Иллюстративное фото

ФОТО: EMILIO MORENATTI/TT NYHETSBYRÅN

В четверг, 14 ноября, погода в Латвии будет преимущественно облачной, в Курземе из-за облаков будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Во многих районах страны пройдет дождь, наибольшее количество осадков ожидается к вечеру на востоке страны - местами в Видземе, Латгале и Селии.

Порывы юго-восточного и юго-западного ветра достигнут 10-15 метров в секунду, во второй половине дня ветер поутихнет.

Температура воздуха составит +8..+13 градусов, вечером будет холоднее.

В Риге местами возможен небольшой дождь, порывистый южный ветер сменится более слабым юго-западным, температура воздуха достигнет +12 градусов.

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