Дождь и порывистый ветер: прогноз погоды на четверг

В четверг, 14 ноября, погода в Латвии будет преимущественно облачной, в Курземе из-за облаков будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.
Во многих районах страны пройдет дождь, наибольшее количество осадков ожидается к вечеру на востоке страны - местами в Видземе, Латгале и Селии.
Порывы юго-восточного и юго-западного ветра достигнут 10-15 метров в секунду, во второй половине дня ветер поутихнет.
Температура воздуха составит +8..+13 градусов, вечером будет холоднее.
В Риге местами возможен небольшой дождь, порывистый южный ветер сменится более слабым юго-западным, температура воздуха достигнет +12 градусов.