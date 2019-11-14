Побиты рекорды тепла для 14 ноября. Но национальный максимум пока не достигнут

В четверг, 14 ноября, к 9 часам утра рекорд тепла для 14 ноября был побит уже на 17 метеорологических станциях, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Температурные рекорды в Латвии фиксируются на 24 метеостанциях. Рекорд тепла пока еще не был побит в Колке, Руцаве, Елгаве, Алуксне, Гулбене, Резекне и Даугавпилсе.
Максимальная температура воздуха ночью и с утра по всей стране составляла +9..+12 градусов. В Айнажи температура воздуха поднялась до +11,3 градуса, побив не только рекорд для 14 ноября, но и рекорд тепла второй декады месяца.
Национальный рекорд для 14 ноября, установленный в далеком 1928 году, когда столбик термометра в Елгаве поднялся до отметки в 12,5 градуса, пока не побит.
Ближайшие дни также обещают быть теплыми, однако температура воздуха не будет такой высокой, как в середине недели, прогнозируют синоптики.